Rodrigo Battaglia esteve várias épocas em Portugal, onde chegou pela porta do Sporting de Braga, antes de passar por Moreirense e Desp. Chaves, seguindo, depois, para Alvalade. No Sporting, o médio argentino trabalhou com Jorge Jesus, de quem não esquece algumas palavras.

«Jorge Jesus disse-me, no Sporting, que eu não tinha a qualidade para ser o médio-ofensivo daquela equipa. Foi frontal e agradeço-lhe, porque tinha lógica», afirmou o jogador que atualmente representa o Atlético Mineiro, em entrevista à TyC Sports.

«Ele mandou-me marcar [Lionel] Messi, num jogo contra o Barcelona [em 2017, na Liga dos Campeões], e saiu-me bastante bem. No final, tudo isto é uma aprendizagem, e, quando és jovem, talvez não estejas assim tão aberto», acrescentou.

Battaglia esteve ligado ao Sporting entre 2017 e 2022, mas, depois de três épocas no plantel leonino, rodou por empréstimo no campeonato espanhol.