Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, anunciou esta terça-feira a saída do Zurique, da Suíça.

Com contrato até 2027 e depois de duas temporadas, o lateral direito termina precocemente a ligação com o clube helvético e fica livre no mercado.

«A minha passagem pelo clube chegou ao fim. Foi uma honra enorme representar este clube e esta cidade. Levo comigo grandes aprendizagens, memórias especiais e amizades para a vida», escreveu o jogador no Instagram.

No total foram 57 jogos, um golo e duas assistências com a camisola do Zurique.

