De calcanhar! Rodrigo Ribeiro volta a marcar na vitória do Augsburgo
Avançado português abriu o marcador da vitória ante o Colónia
Um golo do avançado português Rodrigo Ribeiro abriu, esta sexta-feira, a vitória caseira do Augsburgo ante o Colónia, no jogo que abriu a 24.ª jornada da Bundesliga alemã.
Depois do 0-0 registado ao intervalo, o avançado de 20 anos cedido pelo Sporting abriu o marcador com uma finalização de calcanhar, após cruzamento de Noahkai Banks, aos 55 minutos.
- ALEMANHA: resultados e classificação
O Colónia bem tentou o empate e no quinto e último minuto de compensação teve um canto a seu favor em que até o guarda-redes Marvin Schwabe foi à área contrária para tentar ajudar ao empate. Só que o Augsburgo conseguiu resolver o lance e Claude-Maurice saiu em velocidade até ao meio-campo contrário, rematando para a baliza totalmente desprotegida, para o 2-0 final no marcador (90+6m).
Depois de marcar na vitória por 3-2 na visita ao Wolfsburgo no passado sábado, Rodrigo Ribeiro leva quatro jogos e dois golos pelo Augsburgo, equipa que está agora na melhor sequência de vitórias no campeonato (três). Alargando a análise, são cinco vitórias e uma derrota nas últimas seis jornadas. A equipa treinada por Manuel Baum está no nono lugar, com 31 pontos. O Colónia é 12.º, com 24 pontos, podendo cair posições nesta jornada.
Os golos do jogo: