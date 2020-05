O antigo futebolista chileno Rodrigo Tello cruzou-se com Cristiano Ronaldo na primeira época de sénior do português e considerou que «a mentalidade» do atual jogador da Juventus já «era totalmente diferente da de um menino de 17 anos» na altura.

«Jogávamos matraquilhos e ele era o melhor de todos. Jogávamos bilhar, ele era o melhor de todos. Levantávamos pesos e ele era o que fazia mais entre todos. Faz lembrar [Michael] Jordan, competitivo em tudo», afirmou Tello, que jogou com Ronaldo no Sporting em 2002/2003, em declarações ao sítio chileno PrensaFútbol, na terça-feira.

«Fazia treinos personalizados, treinos no mesmo dia do jogo», acrescentou Tello, hoje com 40 anos, destacando os valores que Ronaldo já demonstrava na altura.

«O talento não é suficiente, a diferença está na cabeça, no sacrifício. O que chega lá [ao topo] é o que tem mais força de vontade, mais trabalha, mais quer aprender», disse, ainda.