Carlo Ancelotti fez a antevisão ao próximo jogo da La Liga, diante da Real Sociedad, na manhã desta sexta-feira. Os jornalistas questionaram-no bastante sobre Vinicius Júnior e também sobre Rodrygo, que mostrou desagrado nas redes sociais por ficar de fora dos 30 nomeados para a Bola de Ouro.

«O prémio da Bola de Ouro não foi valorizado. Ele [Rodrygo] merecia estar lá e compreendo que esteja aborrecido. Alguém se esqueceu do que ele fez na Liga dos Campeões, marcando contra o City e sendo importante. É uma virtude o facto de ele ser um wild card, de poder jogar em muitas posições e estar sempre bem», avaliou o italiano.

E Ancelotti continuou: «Para ele, é uma motivação comparar-se com Vinicius ou Mbappé. Para mim, é tão importante como eles. Ele não me diz que tem um problema. Inveja? Se acontecer, eu deteto-o. Há um ambiente muito bom e saudável no balneário. Há jogadores que vão ter mais responsabilidade, como Vinicius, Rodrygo, os jovens, que já não são tão jovens», avaliou Carlo Ancelotti.

O treinador italiano admite ainda que Vinicius Júnior «não está no seu melhor, mas é muito decisivo para nós». «Não estamos com pressa», garante o treinador, que abordou ainda uma questão sobre Vinicius não conseguir destacar-se ao serviço da seleção brasileira.

«A explicação que encontro é que o problema do Brasil, que não quero entrar em pormenores, é um problema geral. Estão a ter dificuldades em encontrar a sua melhor versão. Não é um problema do Vinicius, é um problema geral. Estamos muito satisfeitos com ele. Não está no seu melhor, mas não podemos esquecer que, graças a Vinicius, ganhámos duas Ligas dos Campeões. Temos de ter muito carinho por ele em Madrid», disse.

