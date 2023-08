Róger Guedes já confirmou que vai reforçar o Al Rayyan, de Leonardo Jardim, mas os adeptos do Timão tentaram de tudo para manter o avançado brasileiro. E chegaram, até, a oferecer dinheiro ao jogador.

Sindy Guedes, companheira de Róger, revelou que o futebolista recebeu quase 40 mil reais (cerca de 7 500 euros) via Pix (um método de transferência e pagamento eletrónico instantâneo) de adeptos do Corinthians e garantiu que o valor vai ser doado a instituições de caridade.

«Recebemos, nas nossas contas, quase 40 mil reais em Pix. Esse valor não é nosso, vamos doar esse valor. Assim que fizermos a doação, vimos aqui e publicamos o comprovativo. Caso conheçam alguma instituição de caridade que esteja a precisar ou uma pessoa que esteja necessitada, precisa de algo, mandem mensagem», afirmou a companheira do avançado num vídeo publicado nas redes sociais.

Há algumas semanas, quando surgiram os primeiros rumores de que Róger Guedes poderia estar de saída do Corinthians, adeptos do Timão descobriram a chave de Pix do avançado e fizeram transferências de pequenos valores, juntamente com mensagens a pedir que continuasse no clube.

Segundo o Globoesporte, a transferência de Róger Guedes para o Al Rayyan ficou fechada em cerca de nove milhões de euros, mas 60 por cento do valor vai diretamente para o avançado.

O jogador de 26 anos, que no passado esteve muito perto de reforçar o FC Porto, levava 21 golos e duas assistências em 41 jogos no presente ano.