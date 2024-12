O presidente do Besiktas, Hüseyin Yücel, falou sobre a procura de um novo treinador para o clube e revelou que esteve em contacto com Roger Schmidt. O ex-treinador do Benfica terá recusado a proposta.

Em declarações ao Sports Digitale, Yücel, começou por dizer que a direção «não teve qualquer contacto até agora», quando perguntado se Roger Schmidt estava incluído na lista de alvos para a posição.

Posteriormente, Yücel corrigiu o que tinha dito e, de acordo com uma mensagem recebida no seu telefone, disse: «O nosso pessoal reuniu-se com Roger Schmidt. Ele não aceitou vir durante seis meses».

De recordar que desde que deixou o comando técnico do Benfica, a 31 agosto de 2024, Roger Schmidt já foi associado a vários clubes como Borussia Dortmund, RB Leipzig, West Ham e, agora, Besiktas.