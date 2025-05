O ex-ciclista Rohan Dennis foi condenado a 17 meses de prisão, com pena suspensa, esta quarta-feira, no processo da morte da mulher Melissa Hoskins.

Em dezembro do ano passado, o australiano tinha-se declarado culpado de ter criado «um risco de dano» no acidente que tinha causado a morte da sua mulher, no final de 2023.

Segundo a acusação, Dennis saiu de casa após uma discussão com Melissa, para se acalmar e voltarem a falar mais tarde. No entanto, a mulher deitou-se no capô do carro, enquanto o ex-ciclista continuou a conduzir a cerca de 20 km/h, durante 10 segundos, ao longo de 75 metros. Melissa sofreu ferimentos graves e acabou por morrer num hospital de Adelaide.

«Fez isso num momento em que a senhora Dennis estava muito perto do carro e sabia disso. [...] O ato de conduzir enquanto ela estava no capô criou um risco de dano e você sabia disso, mas continuou a conduzir na mesma. Os atos que acabei de descrever são os atos pelo qual você deve ser punido», disse o juiz.

O juiz considerou que era «obrigação» de Dennis parar o carro quando percebeu que podia estar a pôr em causa o bem-estar da sua mulher. Além disso, apontou que a desculpa de que não parou porque queria se ir embora «é muito fraca».

«Por se ter dado como culpado, os seus remorsos e por ser o único cuidador dos dois filhos, [...] estou satisfeito de que existem boas razões para suspender a pena», afirmou ainda o juiz.

Rohan Dennis também ficou proibido de conduzir durante cinco anos.

O australiano terminou a carreira no final de 2023, ele que foi duas vezes campeão mundial de contrarrelógio, em 2018 e 2019.