Dan e Ryan Friedkin, proprietários da Roma, procuraram sossegar os adeptos Giallorossi após terem alcançado um acordo para a compra de 94 por cento do Everton.

«A potencial aquisição do Everton não muda em nada o nosso compromisso com a Roma. Pelo contrário, a sinergia entre os clubes só pode beneficiar a Roma», referiram pai e filho num comunicado conjunto.

Na mesma nota é referido que cada clube pertencente ao portefólio do Grupo Friedkin opera de forma independente e que a Roma continua no centro das ambições. «Podem ter a certeza de que o nosso compromisso de tempo, recursos e energia direcionados para a Roma não serão reduzidos. O nosso objetivo é claro: ver a Roma competir de forma consistente ao mais alto nível no futebol europeu.»

Dan e Ryan Friedkin, pai e filho, lembraram ainda os projetos anunciados recentemente para o futuro da Roma, tais como a construção de raiz de um novo estádio, e pronunciaram-se a saída recente de Daniele De Rossi do comando técnico da equipa: «Temos um grande respeito por ele e estamos convictos de que vai ter uma carreira de sucesso como treinador e que talvez um dia possa voltar a Roma. A decisão de terminar a ligação foi muito difícil, mas tomámo-la convictos de de que este é o caminho certo para vencermos troféus esta época.»

O Friedkin Group comprou a Roma no verão de 2020 por 591 milhões de euros.