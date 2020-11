A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, recebeu e venceu o Parma por 3-0, na tarde deste domingo, em jogo da oitava jornada da Serie A, a I Liga italiana de futebol.

Com o defesa português Bruno Alves a titular - fez os 90 minutos - o Parma ficou praticamente arredado da disputa pelo resultado na primeira parte. Foi neste período que surgiram os três golos: Mayoral abriu a contagem aos 28 minutos e Mkhitaryan bisou, aos 32 e 40 minutos, para o resultado final.

Também esta tarde, o Sassuolo, grande sensação do início de época na Serie A, venceu o Hellas Verona com dois golaços e é líder à condição, ficando à espera do que dá o Nápoles-Milan desta noite. Um remate em arco de Boga abriu o marcador (42m) e Berardi, numa «bomba» em zona frontal, fixou o 0-2 final no marcador, ao minuto 76.

O Sassuolo tem 18 pontos, para 17 do Milan (menos um jogo) e da Roma, 16 da Juventus, 15 do Inter de Milão e 14 do Nápoles (menos um jogo).

Ora, o Inter chegou aos 15 pontos após a vitória desta tarde na receção ao Torino. A equipa visitante esteve a vencer por dois golos, apontados por Zaza (45+2m) e Ansaldi (62m, de penálti), mas Alexis Sánchez (64m), Lukaku (67m e 84m, este de penálti) e Lautaro Martínez (90m) viraram a favor dos homens de Antonio Conte.

A Sampdoria, com Adrien Silva a titular – saiu aos 65 minutos – perdeu na receção ao Bolonha, por 2-1, depois de ter estado a ganhar com um golo de Thorsby (7m). Um autogolo de Regini (44m) e um golo de Orsolini (52m) garantiram os três pontos aos visitantes.

Quem também venceu fora foi o Benevento: 1-0 no Artemio Franchi, ante a Fiorentina, com um golo de Improta, aos 52 minutos.