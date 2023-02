A Roma conseguiu apenas trazer um empate da 22.ª jornada do campeonato italiano, não indo além do 1-1 no reduto do Lecce.

A equipa de José Mourinho entrou praticamente a perder, já que aos sete minutos Roger Ibañez fez um autogolo. Porém, rapidamente chegaria a reposta, através do inevitável Paulo Dybala, que cobrou um penálti aos 17m.

De destacar que Rui Patrício foi titular nos giallorossi, mas Mourinho só fez mexidas na equipa a partir dos 83m.

A Roma falha assim o assalto ao segundo lugar e está agora na terceira posição, com menos dois pontos do que o Inter de Milão, segundo classificado, mas que ainda não entrou em campo nesta jornada. A equipa de Mourinho até pode ser ultrapassada na tabela pela rival Lazio, que soma 39 pontos, ou ser igualada pela Atalanta, que tem 38, isto porque as duas equipas defrontam-se este sábado.

O Lecce é 14.º classificado, com 24 pontos.