O Estádio Olímpico de Roma acolheu, este domingo, o confronto entre a Roma e o Hellas Verona. Os Giallorossi venceram por 2-0 e deram, portanto, continuidade às vitórias depois triunfo no dérbi da capital na última jornada.

O golo foi marcado cedo na partida. O avançado ucraniano, Artem Dovbyk, abriu o marcador logo aos sete minutos de jogo. Matìas Soulé, extremo argentino, sentenciou a partida aos 79 minutos. 

Com este triunfo, os orientados de Gian Piero Gasperini aproveitam o empate da Juventus e ascendem à condição à segunda posição, com 12 pontos. O Milan - sexto com nove pontos - poderá ultrapassar a Roma caso vença o Napoles este domingo. 

No outro jogo da tarde, a Fiorentina confirmou o mau início de temporada e continuou sem vencer. A «viola» visitou o terreno do Pisa e não foi além de um empate sem golos. O Pisa ainda chegou a fazer o golo, mas foi anulado devido a uma mão na bola. 

Com este resultado, a Fiorentina está no 15.º lugar, com apenas três pontos. Já o Pisa está em lugar de descida - 18.º - com dois pontos. 

O Sassuolo recebeu e venceu a Udinese (3-1). O triunfo da equipa da casa começou a ser escrito desde cedo. Armand Laurienté inaugurou o marcador logo aos oito minutos e Ismaël Koné dilatou a vantagem para dois golos (12m).

A resposta da Udinese surgiu na segunda parte, com o golo de Keinan Davis (55m). Edoardo Iannoni saltou do banco aos 79 minutos e precisou de apenas dois minutos para estabelecer o 3-1 final. 

O Sassuolo é 12.º, com seis pontos. A Udinese desce para a décima posição, com sete pontos conquistados. 

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?




 

RELACIONADOS
VÍDEOS: Jiménez marca, mas Fulham de Marco Silva é derrotado pelo Aston Villa
Barcelona: Yamal volta aos convocados para a receção à Real Sociedad
França: PSG vence em jogo que Vitinha assiste e sai logo de seguida
VÍDEO: Palhinha marca golaço e evita primeira vitória dos Wolves