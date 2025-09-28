Itália: Roma vence e ascende ao pódio, Fiorentina continua sem vencer
Golos de Dovbyk e Soulé permitem salto na tabela classificativa para os Giallorossi
Golos de Dovbyk e Soulé permitem salto na tabela classificativa para os Giallorossi
O Estádio Olímpico de Roma acolheu, este domingo, o confronto entre a Roma e o Hellas Verona. Os Giallorossi venceram por 2-0 e deram, portanto, continuidade às vitórias depois triunfo no dérbi da capital na última jornada.
O golo foi marcado cedo na partida. O avançado ucraniano, Artem Dovbyk, abriu o marcador logo aos sete minutos de jogo. Matìas Soulé, extremo argentino, sentenciou a partida aos 79 minutos.
Com este triunfo, os orientados de Gian Piero Gasperini aproveitam o empate da Juventus e ascendem à condição à segunda posição, com 12 pontos. O Milan - sexto com nove pontos - poderá ultrapassar a Roma caso vença o Napoles este domingo.
No outro jogo da tarde, a Fiorentina confirmou o mau início de temporada e continuou sem vencer. A «viola» visitou o terreno do Pisa e não foi além de um empate sem golos. O Pisa ainda chegou a fazer o golo, mas foi anulado devido a uma mão na bola.
Com este resultado, a Fiorentina está no 15.º lugar, com apenas três pontos. Já o Pisa está em lugar de descida - 18.º - com dois pontos.
O Sassuolo recebeu e venceu a Udinese (3-1). O triunfo da equipa da casa começou a ser escrito desde cedo. Armand Laurienté inaugurou o marcador logo aos oito minutos e Ismaël Koné dilatou a vantagem para dois golos (12m).
A resposta da Udinese surgiu na segunda parte, com o golo de Keinan Davis (55m). Edoardo Iannoni saltou do banco aos 79 minutos e precisou de apenas dois minutos para estabelecer o 3-1 final.
O Sassuolo é 12.º, com seis pontos. A Udinese desce para a décima posição, com sete pontos conquistados.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?