Rude golpe para Paulo Fonseca. Nicolò Zaniolo sofreu uma rotura de ligamentos no cruzado anterior no encontro da Roma frente à Juventus, esta noite.



O médio ofensivo de 20 anos saiu aos 34 minutos da primeira parte e foi transportado para a uma clínica na capital italiana. Após exames complementares, confirmou-se a rotura de ligamentos do joelho direito.



Zaniolo vai ser operado esta segunda-feira, de acordo com uma nota oficial do emblema romano, e deverá estar afastado dos relvados durante seis meses.

In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale.



Domani sarà sottoposto a intervento chirurgico.



Forza Nicolò! pic.twitter.com/AT4uUS2h4C — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2020