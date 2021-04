A sorte voltou a sorrir a Paulo Fonseca e, com um empate diante do Ajax (1-1), garantiu a qualificação para as meias-finais da Liga Europa onde irá defrontar o Manchester United de Bruno Fernandes. Tal como no jogo em Amesterdão, a equipa italiana passou boa tarde do jogo a defender, sofreu um golo logo a abrir o segundo tempo, viu outro golo anulado aos holandeses e logo a seguir acabou por chegar ao empate com um ressalto. Felicidade para os romanos, desilusão para os holandeses que deixaram tudo em campo e foram afastados da competição.

Depois do sucesso no jogo da primeira mão, Paulo Fonseca procurou repetir a receita em casa, sem a pressão dos adeptos, apresentando um onze talhado para defender a vantagem que trouxe de Amesterdão. O treinador português não pode contar com Spinazzola, lesionado, mas voltou a contar com Mkhitaryan que jogou ao lado de Pellegrini no apoio direto a Dzeko.

Erik tem Hag, por seu lado, também manteve a confiança no onze que tinha apresentado em Amesterdão, lançando apenas Klaiber para o lugar do castigado Rensch no lado direito da defesa. Uma opção que deu para pouco mais de vinte minutos, uma vez que Klaiber acabou por sair cedo da contenda, ao que tudo indica por problemas físicos.

Tal como no primeiro jogo, o Ajax assumiu desde logo as rédeas do jogo, procurando chegar cedo a um golo que lhe permitisse discutir a eliminatória, com os brasileiros Antony e David Neres no apoio direto a Tadic. A equipa de Amesterdão reclamou a posse de bola e foi empurrando os romanos para junto da área de Pau López. Uma pressão que se foi acentuando ao longo do jogo, ao ponto da equipa de Paulo Fonseca não conseguir melhor do que ir afastando a bola da sua baliza.

A Roma ainda ensaiou umas transições rápidas nos primeiros minutos, com destaque para uma oportunidade para Pellegrini que fugiu a toda a gente, mas depois escorregou no momento do remate. Veretout chegou mesmo a marcar um golo, mas estava claramente adiantado. Era mesmo o Ajax que mandava no jogo.

O domínio da equipa de Tem Hag era cada vez mais evidente, mas a verdade é que o campeão holandês sentia tremendas dificuldades para encontrar espaços no último terço. A Roma defendia com uma linha de cinco com o ex-benfiquista Cristante entre os centrais, para dar uma saída mais rápida e, acima de tudo, controlada. O tempo passou a voar e parecia estar a dar razão a Paulo Fonseca, uma vez que o nulo ao intervalo continuava a ser favorável à equipa da casa.

Erik tem Hag não esperou muito mais e, logo a abrir a segunda parte abdicou de Antony para reforçar o ataque com o Brobbey e o resultado foi quase instantâneo, com o Ajax a chegar ao golo pelos pés de dois suplentes: passe em profundidade de Schuurs para a corrida de Brobbey que, perante a saída desajustada de Pau López, picou-lhe a bola por cima. O Ajax estava na corrida para as meias-finais.

Bola ao centro e novo golo do Ajax, outra vez com Brobbey na jogada, com Tadic a marcar na recarga. No entanto, depois de rever as imagens, o árbitro detetou uma falta de Tagliafico sobre Mkhitaryan no início do lance e anulou o golo. Um lance que punha a Roma em sentido e a verdade é que fez despertar a equipa de Paulo Fonseca que acabou por chegar ao empate, com alguma felicidade, logo a seguir. Calafiori desceu pela esquerda, cruzou, a bola sofreu um ressalto em Timber e sobrou para Dzeko que só teve de encostar. Tal como na primeira mão, a sorte voltava a sorrir ao treinador português.

O Ajax nunca baixou os braços, afinal estava a apenas um golo de empatar a eliminatória, mas a Roma parecia agora mais equilibrada com as alterações promovidas por Paulo Fonseca. O jogo tornou-se mais duro nos instantes finais, obrigando o árbitro Anthony Taylor a recorrer aos cartões para manter o controlo, mas a Roma, longe de realizar uma boa exubição, acabou mesmo por festejar a qualificação para as meias-finais.

A Roma vai agora defrontar o Manchester United de Bruno Fernandes.