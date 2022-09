O futebolista sérvio Nemanja Matic garantiu ter tomado a decisão certa de assinar pela Roma para a época 2022/23 depois de ter falado com o treinador português José Mourinho, com quem já tinha trabalhado no Chelsea e no Manchester United.

«Eu queria jogar mais, então quando Mourinho ligou, eu tive a certeza de que tomei a decisão certa», afirmou, em declarações ao The Times, em entrevista publicada no domingo.

O médio de 34 anos, que já passou pelo Benfica, chegou à Roma como jogador livre depois de ter terminado a ligação ao Manchester United.

«Para ser honesto, eu precisava de um novo desafio porque eu nunca comecei a jogar futebol pelo dinheiro, era porque eu gostava de estar em campo», referiu, explicando os motivos para a mudança na nova temporada.

Matic abordou ainda a relação que tem com José Mourinho.

«Toda a gente concorda que ele é um dos melhores treinadores na história do futebol. A minha relação pessoal com ele é ótima, mas se me perguntarem porquê não sei. Eu nunca pedi nada de especial dele e também pode ser muito difícil de trabalhar com ele se não tiveres bons resultados, porque ele quer sempre ganhar. Ele coloca muita pressão nele, nos jogadores e no pessoal. Se não ganhas, estás em problemas», apontou.