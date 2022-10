Paulo Dybala lesionou-se no triunfo da Roma sobre o Lecce (2-1), no momento em que bateu a grande penalidade que ditou o resultado final. Após o jogo, José Mourinho admitiu que a lesão do argentino aparenta ser grave e pode significar o «adeus» ao Mundial.

«Ele está mal, para não dizer muito, muito mal. Voltar antes de 2023? Não sou médico, não falei com o médico, mas, pela minha experiência, pela forma como o vi e pelo que me disse, posso dizer que é difícil», assumiu o técnico português, citado pelo Corriere dello Sport.

Contratado esta temporada, Dybala, de 28 anos, tem sido um dos destaques da Roma: leva sete golos e duas assistências em 11 jogos.

O momento da lesão de Dybala: