José Mourinho recebeu boas notícias esta quarta-feira, véspera do jogo com o Salzburgo, da segunda mão do play-off dos oitavos de final da Liga Europa.

O avançado inglês Tammy Abraham, que teve de deixar o relvado aos 15 minutos do jogo de domingo com o Verona, após um choque com o colega Gianluca Mancini, já regressou aos treinos e usa agora uma máscara de proteção, com uma lente transparente no olho esquerdo.

Por outro lado, Paulo Dybala, que tem sido uma das principais figuras da época dos giallorossi, também já integrou a sessão em pleno e deverá ser opção para o duelo com os austríacos, depois de ter sido substituído ao intervalo no jogo da primeira mão.

O capitão Lorenzo Pellegrini, que falhou a última partida, vinha a trabalhar com a equipa e voltou a marcar presença no treino.

A Roma recebe o Salzburgo esta quinta-feira, no Olímpico, às 20h00.