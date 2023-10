A Roma venceu em casa, no Olímpico, o Monza por 1-0, graças a um golo de El Shaarawy aos 90 minutos: o avançado, que ti nha entrado durante a segunda parte, aproveitou uma jogada de insistência dentro da área adversária, na qual a formação romana meteu muita gente em zona de finalização, para rematar para o único golo da partida.

José Mourinho festejou efusivamente, caindo de joelhos no chão, ele que depois disso ainda haveria de ser expulso: aos 99 minutos, já para lá do tempo de descontos concedido pelo árbitro, o português virou-se para o treinador adversário a fazer gestos com a mão como que a dizer «continua a falar» e depois «chora agora», o que lhe valeu um vermelho direto.

Apesar da festa da Roma, o jogo frente a Monza foi tudo menos fácil. Mesmo jogando quase uma hora com mais um jogador, depois da expulsão de D'Ambrosio aos 41 minutos, a equipa de Mourinho domino, teve mais bola, mas encontrou grandes dificuldades em criar situações de perigo.

Foi mesmo no limite, naquela altura de tentar tudo, que a Roma chegou ao golo, que lhe permitiu somar a quarta vitória seguida (três das quais na Liga Italiana) e subir temporariamente ao sexto lugar. A pior fase, em que Mourinho chegou a estar na corda bamba, parece portanto fazer parte do passado.