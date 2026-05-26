Internacional
Há 47 min
OFICIAL: Roma contrata Malen em definitivo até 2030
Avançado neerlandês chegou em janeiro, emprestado pelo Aston Villa
RM
Avançado neerlandês chegou em janeiro, emprestado pelo Aston Villa
RM
A Roma confirmou a contratação em definitivo de Donyell Malen, que fica com um contrato válido até 2030. Segundo a imprensa internacional, os «giallorossi» vão pagar 25 milhões de euros.
O avançado internacional neerlandês chegou em janeiro, por empréstimo do Aston Villa, e teve um grande impacto na capital italiana, com 15 golos e duas assistências em meia temporada.
Malen, de 27 anos, foi importante na conquista do terceiro lugar da Roma na Liga italiana, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.
🟨 Il comunicato su Donyell Malen 🟥— AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2026
📄 https://t.co/m3sPfl2I0N #ASRoma pic.twitter.com/b6xzzsoNVB
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS