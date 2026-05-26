A Roma confirmou a contratação em definitivo de Donyell Malen, que fica com um contrato válido até 2030. Segundo a imprensa internacional, os «giallorossi» vão pagar 25 milhões de euros.

O avançado internacional neerlandês chegou em janeiro, por empréstimo do Aston Villa, e teve um grande impacto na capital italiana, com 15 golos e duas assistências em meia temporada.

Malen, de 27 anos, foi importante na conquista do terceiro lugar da Roma na Liga italiana, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

