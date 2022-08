A Roma emprestou o avançado Carles Pérez ao Celta de Vigo, confirmaram os dois clubes nesta terça-feira.

A cedência do atacante de 24 anos inclui opção de compra.

Com formação dividida entre Espanhol e Barcelona, o avançado chegou à capital italiana em 2019/20, mas nunca se afirmou na equipa agora orientada por José Mourinho. No Celta, Carles Pérez será colega do português Gonçalo Paciência.