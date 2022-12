No último de três jogos do estágio no Algarve, a Roma venceu os neerlandeses do Waalwijk, por 3-0, em Albufeira.

Tammy Abraham, Stephan El Shaarawy e Zaniolo apontaram os golos da equipa orientada por José Mourinho, que contou com Rui Patrício a titular.

Em solo português, a Roma já tinha perdido com o Cádiz (3-0) e vencido o Casa Pia (1-0).