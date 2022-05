A Roma, treinada pelo português José Mourinho, assegurou na noite desta sexta-feira uma vaga na Liga Europa 2022/23, ao vencer na deslocação ao Torino, por 3-0, na 38.ª e última jornada da primeira liga italiana, a serie A.

Tammy Abraham abriu o marcador aos 33 minutos de jogo com um golaço [veja o vídeo] e bisou para o 0-2 no marcador ao minuto 42, antes do intervalo.

Na segunda parte, Lorenzo Pellegrini fez o terceiro e último golo do jogo, fixando a vitória da Roma, que na próxima quarta-feira disputa a final da Liga Conferência ante o Feyenoord, numa final que podia ser outra via de acesso à Liga Europa de 2022/23.

A Roma chega aos 63 pontos e garante, no mínimo, o sexto lugar na Serie A, que vale acesso à Liga Europa. Resta saber se fica em quinto ou em sexto lugar: à Lazio, que tem 63 pontos, basta pontuar na receção ao Verona para conseguir ficar em quinto.

O encontro marcou a despedida do avançado internacional italiano Andrea Belotti do Torino.