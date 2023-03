A Roma, de José Mourinho, desperdiçou a oportunidade de chegar ao pódio do campeonato italiano e colocar-se em zona de qualificação para a Liga dos Campeões ao perder por 1-0 no dérbi com a Lazio, em jogo da 27.ª jornada.

As duas equipas chegavam ao Olímpico depois de participarem nas competições europeias com jogos no estrangeiro e com resultados bem distintos, isto porque a Lazio caiu da Liga Conferência e os giallorossi asseguraram a passagem aos quartos de final da Liga Europa.

Para este jogo, Mourinho, que cumpriu o segundo jogo de castigo e não esteve no banco, apostou em Rui Patrício para titular. Já Maurizio Sarri, deixou Luís Maximiano no banco de suplentes.

À semelhança do que tinha acontecido no anterior jogo da Roma, com a Real Sociedad, a primeira parte teve muitas quebras de ritmo, graças às inúmeras paragens e quezílias entre jogadores.

O ambiente estava ao rubro nas bancadas e os ânimos nas quatro linhas bem quentinhos (ao intervalo, registavam-se 17 faltas), pelo que a expulsão de Roger Ibañez foi uma inevitabilidade. O defesa central viu o primeiro amarelo aos três minutos e, perto da meia hora, foi expulso, após nova falta.

Dybala tentou virar o jogo para a esquerda, Ibañez dominou mal e deixou a bola à mercê de Sergej Milinkovic-Savic, que foi derrubado pelo brasileiro quando seguia para o contra-ataque.

A partir daqui, ficou claro que tipo de jogo se seguiria.

A Roma baixou linhas e segurou o nulo até ao intervalo, altura em que Mourinho optou por mexer, ao retirar Paulo Dybala e colocar mais um defesa, neste caso Diego Llorente.

Ainda antes da recolha aos balneários, novo momento de tensão. Nuno Santos, adjunto de Mourinho, «pegou-se» com Pedro Rodríguez, o que gerou uma enorme confusão entre os dois bancos e o técnico português acabou expulso.

A estratégia pensada pelo «special one» até resultou nos minutos iniciais da segunda parte. A Lazio sentiu muitas dificuldades para criar ocasiões de golo e só ameaçava através de remates de longa distância, maioritariamente de Luís Alberto, mas Patrício respondeu sempre de forma afirmativa.

Contudo, aos 65 minutos, bastou um erro para a equipa de Sarri sentenciar a Roma. Zalewski falhou um domínio de bola e deixou Zaccagni com caminho aberto no corredor lateral. O atacante, perante a saída de Patrício, atirou colocado.

Logo a seguir ao golo sofrido, os giallorossi ainda marcaram, mas o golo foi invalidado pelo VAR. Após um livre, Mancini cabeceou para defesa de Provedel, Smalling tentou a recarga e Casale colocou a bola na própria baliza. Contudo, o central inglês estava em posição irregular.

Mourinho tentou refrescar a equipa, sobretudo o setor ofensivo, e a Roma ainda vislumbrou alguns ataques rápidos, mas a inferioridade numérica ficou evidente nesses momentos, pelo que já não houve forma de chegar, no mínimo, ao empate.

Assim, a Roma continua no quinto lugar, com 47 pontos, enquanto a Lazio sobe ao segundo lugar, com 52, a 19 do líder Nápoles. Porém, a equipa de Sarri ainda pode ser ultrapassada pelo Inter de Milão, adversário do Benfica na Champions, que é terceiro classificado (50 pontos) e defronta este domingo a Juventus.