O Inter de Milão venceu este sábado na visita a Roma, por 2-0, em jogo da 34.ª jornada da primeira liga italiana, complicando as contas da equipa comandada pelo português José Mourinho na disputa pelo acesso à Liga dos Campeões 2023/24.

A Roma está agora em sexto lugar, em igualdade com a Atalanta, e a cinco pontos dos lugares de Champions. A luta da equipa começa a ser cada vez mais um lugar europeu, e não um lugar de acesso à Liga dos Campeões. Mesmo assim, Mourinho e os jogadores saíram de campo aplaudidos pelos adeptos.

Num jogo entre duas equipas que ainda estão nas competições europeias, o primeiro golo da partida aconteceu aos 33 minutos, numa bela jogada coletiva do Inter. Dumfries cruzou da direita e Federico Dimarco, ao segundo poste, bateu o guardião luso Rui Patrício.

Na segunda parte, ao minuto 74, Romelu Lukaku dobrou a diferença para os visitantes. Após um passe longo, Roger Ibañez até conseguiu antecipar-se e evitar que Lukaku ficasse com a bola, mas depois errou: fez um mau passe, permitiu a Lautaro ficar com a bola e o argentino isolou o belga, que não desperdiçou perante Rui Patrício.

Com este resultado, o Inter soma a quarta vitória seguida no campeonato, confirmando a boa fase. Chega aos 63 pontos e mantém o quarto lugar, para já em igualdade pontual com a Juventus (terceiro classificado com menos um jogo, visita a Atalanta no domingo). Fica a um ponto da Lazio, que já este sábado perdeu frente ao Milan, por 2-0.

O Milan, de resto, está ali na luta pelos lugares de Liga dos Campeões, sendo quinto classificado, com 61 pontos. Na quarta-feira, há dérbi entre Milan e Inter, para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Já a Roma aumenta para quatro os jogos seguidos sem vencer na Serie A (duas derrotas e dois empates) e mantém-se com 58 pontos, no sétimo lugar. Pelo meio está a Atalanta, com 58 pontos e menos um jogo.

Apesar de estar complicado via campeonato, a Roma, que está em prova nas meias-finais da Liga Europa, pode ainda chegar por essa via à Liga dos Campeões em 2023/24. Na quinta-feira, a equipa comandada por José Mourinho recebe o Bayer Leverkusen, para a primeira mão.