Depois da derrota em Nápoles para o campeonato e da eliminação caseira na Taça de Itália ante a Cremonese, a Roma, treinada pelo português José Mourinho, regressou este sábado aos triunfos, ao bater o Empoli no Olímpico de Roma, por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da Serie A.

A equipa da casa resolveu as contas do resultado com dois golos nos primeiros seis minutos de jogo e de forma semelhante.

Aos dois minutos, Paulo Dybala bateu um canto do lado esquerdo e Roger Ibañez cabeceou picado, fazendo a bola entrar ao primeiro poste. O 2-0 surgiu por Tammy Abraham, pouco depois, com um cabeceamento após novo canto do lado esquerdo apontado por Dybala, com a diferença de que, neste, a bola entrou junto ao poste contrário.

Com este resultado, a Roma ascende à condição ao terceiro lugar, com 40 pontos, os mesmos do vice-líder Inter de Milão (menos um jogo) e mais dois pontos do que Lazio, Atalanta e Milan, todos com 38 e ainda com jogos por realizar nesta ronda.

Também este sábado, o Lecce venceu na visita à Cremonese (0-2), que continua sem vitórias ao fim de 21 jornadas: Fede Baschirotto (58m) e Gabriel Strefezza (69m) fizeram os golos da equipa comandada por Marco Baroni.

Esta noite, a partir das 19h45, há um Sassuolo-Atalanta.