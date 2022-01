Dois golos em três jogos que terminaram com vitórias da Roma tornaram prometedor o início de Sérgio Oliveira na equipa comandada por José Mourinho.

No domingo, no triunfo por 4-2 ante o Empoli, para a 23.ª jornada da liga italiana, o médio cedido pelo FC Porto fez um golo, uma assistência e assinou outros pormenores interessantes, como uma jogada em que rodopiou por dois adversários e só acabou anulado com recurso à falta.