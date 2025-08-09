Internacional
VÍDEO: Roma presta tributo a Diogo Jota em Anfield Road
Claudio Ranieri e Paulo Dybala depositam coroa de flores no memorial em honra do malogrado futebolista
Aproveitando a visita à cidade de Liverpool, onde defronta, este sábado, o Everton, num jogo de preparação para a nova época, uma comitiva da Roma prestou homenagem ao internacional português Diogo Jota, que faleceu no passado dia 3 de julho, num acidente de viação que vitimou também o seu irmão, André Silva.
O antigo treinador da equipa italiana, hoje consultor do clube, Claudio Ranieri, e a principal figura do plantel, Paulo Dybala, na companhia do diretor desportivo Frederic Massara, depositaram uma coroa de flores no memorial criado, em Anfield Road, em memória do malogrado futebolista.
Veja as imagens:
