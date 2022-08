O mais recente reforço da Roma, Georginio Wijnaldum, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, numa conferência de imprensa em conjunto com o diretor-geral, Tiago Pinto. O médio neerlandês explicou que a decisão de rumar à capital italiana baseou-se na «manifestação de interesse» e no «esforço» dos giallorrosi.

«O diretor Tiago Pinto, assim como toda a direção, fez-me sentir valorizado, querido, e isso contribuiu para a minha decisão», referiu aos jornalistas, antes de explicar o papel de José Mourinho nas negociações.

«Sentíamos que as negociações estavam num estágio avançado. Ele não teve de me persuadir ou insistir para vir. Ele também me agradeceu pelo interesse em vir para este clube e, quando cheguei, conversámos sobre futebol. O palmarés de Mourinho fala por ele : os títulos que conquistou, as equipas que treinou. Qualquer jogador gostaria de trabalhar com ele, inclusive eu. Então, sim, quando ele falou comigo, fez-me querer vir», notou.

Wijnaldum revelou que falou com vários ex-jogadores da Roma, como Mo Salah, e destacou a «atmosfera fantástica do Olímpico». O jogador, que chega cedido pelo Paris Saint-Germain, recusou ainda a ideia de «ter dado um passo atrás».