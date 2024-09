A AS Roma tem em mãos um 'caso bicudo'. Trata-se de Nicola Zalewski, jogador polaco que esteve prestes a assinar pelo Galatasaray nos últimos dias de mercado mas acabou por rejeitar a transferência para a Turquia.

Daniele De Rossi, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Serie A com o Génova, neste sábado, confirmou que o polaco foi despromovido à equipa secundária.

«Não sei se se trata de uma escolha definitiva, penso que não. O clube tomou a decisão e eu soube há alguns dias. Nada é definitivo no futebol, se chegarem a um acordo para renovar o contrato, ele voltará a fazer parte do plantel. Sempre assumi a responsabilidade tanto pelas escolhas técnicas como pelo comportamento do jogador. É um assunto que está acima de mim e é preciso falar sobre isso com o Nicola ou o seu agente e com o clube», explicou o técnico.

«Em maio, disse que ele podia sair porque não tinha visto o que queria, enquanto na pré-época tinha notado coisas diferentes, não só do ponto de vista técnico. Zalewski tinha-se tornado um futebolista que assumia as suas responsabilidades e eu considerava-o um jogador importante. Não tenho de me expor sobre a decisão que não foi minha», acrescentou, lembrando que o mesmo aconteceu quando ele foi futebolista e continuou a jogar.

Zalewski tem apenas 22 anos e dupla nacionalidade italiana e polaca. É produto da formação romana, com três temporadas na equipa principal.