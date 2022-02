O futebolista marroquino do Wolverhampton, Romain Saïss, homenageia esta quinta-feira, no jogo contra o Arsenal, o menino Rayan, que faleceu no último sábado em Marrocos depois de ter sido resgatado de um poço ao qual tinha caído.

Saïss vai jogar com uma camisola que tem, no interior da gola, um detalhe com o nome da criança e também a bandeira de Marrocos.

O encontro, no Molineux, principia às 19h45 e é relativo à 24.ª jornada da Premier League inglesa.

Outro jogador marroquino, Abderrazak Hamdallah, atual atleta do Al-Ittihad, vai ajudar a família de Rayan a comprar uma casa equipada.