O guarda-redes suíço do Borussia Dortmund, Roman Bürki, afirmou esta terça-feira que a relação com o clube nunca foi baseada com o objetivo do dinheiro e há, por isso, tranquilidade para resolver uma eventual renovação de contrato.

«O clube e eu decidimos que só vamos voltar [a abordar a renovação] após este período difícil [da covid-19]. Neste momento, existem coisas mais importantes. Mas entre mim e o Dortmund nunca foi uma questão de dinheiro», afirmou Burki, aos jornalistas, em conferência.

Bürki tem contrato com o Borussia até junho de 2021. Cumpre, atualmente, a quinta temporada consecutiva no clube onde joga o internacional português Raphael Guerreiro.