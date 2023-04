A Alemanha sagrou-se campeã mundial em 2014 no Brasil e, além das exibições de alto nível, como a goleada por 4-0 a Portugal ou o 7-1 na meias-final aos anfitriões, os germânicos aproveitaram para desfrutar do período em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.

O antigo guarda-redes Roman Weidenfeller lembrou esse Mundial e algumas rotinas da seleção.

«Foi um dos melhores momentos da minha vida. Vivemos um ótimo período, conhecemos o povo brasileiro. Saímos várias vezes [do hotel], íamos para a praia. O tempo estava sempre ensolarado», disse o antigo guardião do Borussia Dortmund numa entrevista à Bundesliga, no último fim de semana.

«Depois dos jogos, ficávamos juntos num bar e bebíamos algumas caipirinhas. Perdíamos a noção das horas no bar. Acordávamos de manhã para ir para o campo e treinar. Não é fácil quando bebes cinco ou seis caipirinhas [risos]. Mas foi um ótimo momento. Tivemos uma grande conexão com o povo brasileiro», destacou.