O futebolista do Benfica, Roman Yaremchuk, mostrou-se «feliz» pelo regresso a Lviv, onde nasceu, tendo em vista o jogo ante a Bósnia, da qualificação para o Mundial 2022, na terça-feira.

«Estou muito feliz por vir a Lviv, já não estava aqui há muito tempo. Fiz o meu melhor jogo pela seleção nacional aqui, marcando o meu golo de estreia», começou por dizer, em conferência de imprensa, lembrando a vitória por 5-0 ante a Sérvia, a 7 de julho de 2019, num jogo em que fez o primeiro golo pela seleção principal ucraniana.

«Tive muitos pedidos de bilhetes, a emoção é sentida. Temos consciência da grande responsabilidade para com os adeptos», afirmou, ainda, o avançado de 25 anos.

A Ucrânia recebe a Bósnia às 19h45 de terça-feira. Os ucranianos estão no segundo lugar do grupo D, com oito pontos, a quatro da líder França e com mais dois que a Bósnia, terceira classificada. A Finlândia é quarta, com cinco pontos. O Cazaquistão está no último lugar, com três pontos.