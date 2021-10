O futebolista belga Romelu Lukaku vai falhar, pelo menos, os dois próximos jogos do Chelsea, confirmou esta sexta-feira o treinador Thomas Tuchel, em conferência de imprensa prévia ao embate com o Norwich (sábado, 12h30), da nona jornada da Premier League.

Lukaku saiu lesionado na quarta-feira, no jogo ante o Malmö, para a Liga dos Campeões, com problemas no tornozelo direito.

Questionado sobre o avançado belga e também sobre outro dianteiro, Timo Werner, Tuchel foi mais além no ponto de situação e falou também de Christian Pulisic.

«Para levar a questão mais além, como é que está também o Christian Pulisic? Eles estão de fora amanhã e provavelmente para o jogo com o Southampton [ndr: terça-feira, para a Taça da Liga]. Depois vamos ver nos jogos seguintes», afirmou Tuchel.

«O que eu posso dizer é que estão ambos em tratamento [Lukaku e Werner]. Estou otimista e não preocupado, mas eles estão fora dos dois próximos jogos, de certeza», disse, ainda, em conferência de imprensa.

O Chelsea é líder com 19 pontos e tem pela frente o 20.º e último classificado este sábado. O Norwich tem dois pontos em oito jornadas.