Romelu Lukaku, que se cruzou na temporada 2014/15 no Everton com Christian Atsu, deixou uma mensagem nas redes sociais pela morte do antigo companheiro e amigo, que não sobreviveu ao sismo na Turquia.

«Descansa em paz, irmão. Esta é difícil de aceitar. Foi incrível ter convivido contigo. A tua humildade e amor por Deus, a forma como trabalhavas nos treinos, o amor que tinhas pela tua família e pelos teus filhos. Que Deus lhes dê toda a força e que abençoe a tua alma. Amo-te para sempre», escreveu o internacional belga no Instagram.

A publicação do avançado do Inter de Milão contém fotografias de momentos com o antigo futebolista ganês nos toffees e outra imagem, do jogo de sábado com a Udinese, em que Lukaku festeja um golo apontando para o céu, com dedicatória para Atsu.