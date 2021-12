O futebolista belga Romelu Lukaku demonstrou não estar contente com a «situação» no Chelsea, clube ao qual regressou depois de dois dos seus melhores anos da carreira, no Inter de Milão, entre 2019 e 2021.

«Fisicamente estou bem, ainda melhor do que antes. Depois de dois anos em Itália, nos quais trabalhei muito no Inter com treinadores e nutricionistas, estou bem fisicamente. Mas não estou feliz com a situação, isso é normal. Acho que o treinador optou por jogar com uma formação diferente, mas tenho de continuar a trabalhar e ser profissional», disse, num excerto de uma entrevista à Sky Sport Itália, que vai na íntegra, para o ar, esta sexta-feira.

Lukaku leva sete golos em 18 jogos em que participou em 2020/2021, depois de, no Inter, ter sido campeão italiano e ter feito 64 golos em duas temporadas. O jogador de 28 anos não escondeu mesmo que gostaria, no futuro, de regressar a Itália e ao Inter.

«Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas aos adeptos do Inter, porque acho que a forma como saí deveria ter sido diferente. Eu espero, realmente, do fundo do meu coração, voltar ao Inter. Não no final da minha carreira, mas ainda num bom nível, para, com sorte, ganhar mais», referiu.