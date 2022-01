Romelu Lukaku pediu desculpa aos adeptos do Chelsea e mostrou vontade em recuperar o carinho das bancadas de Stamford Bridge, depois de uma entrevista em que assumiu o descontentamento com o momento que vive no emblema londrino e o desejo de regressar ao Inter.

«Aos fãs, peço desculpa pelo transtorno que causei. Vocês sabem a ligação eu tenho com este clube, desde que era um adolescente. Entendo perfeitamente que estejam chateados. Obviamente, compete-me a agora recuperar a vossa confiança e vou dar o meu melhor para mostrar compromisso todos os dias nos treinos e nos jogos para que vencermos jogos. Pedi desculpa ao treinador e aos meus companheiros, porque acho que também não foi o melhor momento e quero seguir em frente e assegurar-me de que nós começámos a ganhar e eu ajudo a equipa da melhor maneira», disse o internacional belga aos órgãos oficiais dos blues.

O avançado esteve mesmo afastado da equipa no último jogo, diante do Liverpool, mas foi reintegrado no grupo após uma conversa com Thomas Tuchel e os companheiros de equipa.

«Têm sido uns dias muito intensos. Acho que devia ter sido mais claro na minha mensagem, a entrevista foi sobre a despedida dos adeptos do Inter e não uma tentativa de desrespeito aos adeptos, aos companheiros, ao clube e ao dono, porque fizeram um grande esforço para me trazer de volta», frisou.