O futebolista belga Romelu Lukaku mostrou-se sem dúvidas de que o racismo no futebol está no «auge», em vésperas do início do Euro 2020 de futebol, onde vai estar ao serviço da seleção da Bélgica.

O avançado do Inter de Milão, que já recebeu insultos de cariz racista por várias vezes ao longo da carreira - nomeadamente num episódio vivido em Cagliari em 2019 - diz que as coisas no futebol estão piores nesse sentido e aponta às redes sociais pelo acentuar, no seu entender, do fenómeno.

«Eu penso que o racismo no futebol, neste momento, está no auge. Porquê? Também devido às redes sociais, claro está», disse, em declarações à CNN Sport, publicadas esta terça-feira.

«Eu percebo porque é que pessoas como o Thierry Henry estão a bloquear as redes sociais, porque é fácil: podes deitar alguém abaixo. As empresas das redes sociais têm de fazer mais por mim», disse.

Em março últmo, Henry deixou as redes sociais com denúncias de «racismo e bullying».

«Para mim e para ser honesto, não vejo progressos. Vejo muitas campanhas e coisas parecidas, mas não há ação real», acrescentou Lukaku.