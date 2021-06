O futebolista belga Romelu Lukaku afirmou que vai ficar no Inter de Milão na próxima época, esclarecendo dúvidas sobre o futuro e sobre o que possa passar-se consigo no mercado de transferências.

Lukaku tem contrato com o Inter de Milão até junho de 2024, mas já foi associado a uma eventual saída do clube italiano, atual campeão nacional.

«Sim, vou ficar. Eu sinto-me bem no Inter», disse, em declarações no programa Deviltime, da VTM.

O jogador de 28 anos disse mesmo que já falou com o sucessor do treinador Antonio Conte e que teve uma conversa agradável.

«Já contactei com o homem que normalmente se torna o nosso novo treinador. Talvez não deva dizê-lo ainda [ndr: quem é]… mas foi uma conversa positiva», sublinhou.

A imprensa italiana vai dando conta de que Simone Inzaghi é o nome mais forte para o comando técnico do Inter: termina contrato com a Lazio no final do mês.