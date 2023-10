O Inter de Milão recebe a Roma no final de outubro e Romelu Lukaku não vai ter um regresso fácil a San Siro. O avançado belga, que na última época representou os nerazzurri, esteve perto de mudar-se para a Juventus no verão passado, mas acabou por reforçar a equipa de José Mourinho.

O comportamento de Lukaku, que chegou a ignorar os contactos dos dirigentes do Inter durante o verão, desagradou aos adeptos e a claque Curva Nord distribuiu folhetos antes do jogo com o Benfica onde informou que vai distribuir 50 mil apitos para os adeptos usarem sempre que o belga tocar na bola.

«O dia 29 de outubro é uma data a assinalar a vermelho para que as pessoas sintam todo o desgosto que sentimos por aqueles que nos viraram as costas da forma mais indigna. Um personagem que se mostrou um homenzinho, porque antes de ser campeão é preciso ser homem e saber respeitar a palavra; defendemos-te e tu retribuiste virando as costas. Antes do jogo contra a Roma, a Nord distribuirá 50 mil apitos para serem usados ​​em velocidade vertiginosa a cada toque de bola daqueles que traíram a nossa camisola. Vamos mostrar a todos como merecem ser tratados aqueles que se mostraram indignos de usar as nossas cores», lê-se no folheto, que, ainda assim, não refere o nome de Lukaku.