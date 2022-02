O Chelsea venceu no terreno do Crystal Palace, no passado sábado, com um golo a um minuto dos 90 e uma exibição cinzenta, sobretudo de Romelu Lukaku. O avançado belga tocou na bola apenas em sete ocasiões e nem Thomas Tuchel deixou passar esse dado.

«O que posso fazer? Não sei. Temos que lidar com isso», começou por dizer o técnico dos blues, citado pela Sky Sports.

«As estatísticas estão aí e falam por si. Ele não estava envolvido no nosso jogo, às vezes é assim com os avançados, quando estão com a confiança em baixo e com dificuldades em encontrar espaços na defesa», acrescentou.

Apesar da exibição do atacante, Tuchel saiu em sua defesa. «Não é o que queremos ou o Romelu quer, mas também não é hora de rir dele e fazer piadas sobre ele. Ele está no centro das atenções, mas vamos protegê-lo.»

Lukaku alinhou durante toda a partida diante do Palace, mas ficou em branco. Em 28 jogos esta temporada, leva 10 golos apontados.

⚠️ | QUICK STAT



Romelu Lukaku had only 7 touches vs Crystal Palace today – it's the first time a player had less than 8 touches while playing 90 minutes in a single match in the top 5 leagues in our entire database (since the start of 2015/16).



Not a lot in that heatmap. 😬 pic.twitter.com/JSZqs47IHc