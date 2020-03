O árbitro que dirigiu o Atalanta-Valência, da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, testou negativo pelo novo coronavírus.

«Estamos todos saudáveis, graças a Deus», começou por dizer Ovidiu Hategan em declarações à Federação Romena de Futebol, referindo-se também aos dois assistentes e ao quarto árbitro.

«Eu fui o único que teve sintomas, uma tosse seca. Nada sério e noutras condições nem teria ligado. Admito que fiquei assustado, porque a minha mulher está grávida. Mas fiz o teste e sexta-feira o resultado chegou: foi negativo», acrescentou.

O Atalanta-Valência, realizado a 19 de fevereiro em San Siro, o maior estádio de Itália, foi descrito recentemente pelo presidente da câmara de Bérgamo como uma «bomba relógio» para a propagação da Covid-19 em Itália.

«Nesse momento não sabíamos o que se passava. O primeiro paciente em Itália foi identificado a 23 de fevereiro. Se o vírus já circulava, os 40 mil adeptos que estiveram no estádio de San Siro foram contagiados. Ninguém sabia que o vírus já circulava entre nós. Muitos foram ao jogo em grupos e nessa noite houve muitas aglomerações de pessoas. O vírus andou a circular», disse em entrevista ao jornal Marca.

Recorde-se que vários jogadores do Valência também foram diagnosticados com Covid-19, entre eles Mangala e Garay. Ao todo 35 por cento do plantel da equipa espanhola foi diagnosticado com o vírus, sendo possíveis que pelos menos parte desses contágios estejam relacionados com a partida realizada em Itália.