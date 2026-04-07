Nico Panduru, antigo jogador do FC Porto e Benfica, elogiou o trabalho de Filipe Coelho ao comando técnico do Universitatea Craiova

Em declarações à imprensa romena considera que a equipa do treinador português impressiona, revelando-se fã do seu trabalho.

«Chega aqui e impressiona. Gosto muito do trabalho que ele está a fazer», começou por dizer.

Sobre a chegada de Filipe Coelho, o antigo médio compara a situação à chegada de Arne Slot depois da saída de Klopp do Liverpool.

«É como a chegada de Arne Slot ao Liverpool após a saída de Klopp. Noutros clubes gastaram-se 500 milhões e deu tudo em nada. Aqui, ele chegou a uma equipa que estava saudável e que treinava como deve ser, apenas os últimos resultados é que não tinham sido os melhores. É um homem que não fazia a mínima ideia do que era a Roménia. Trabalhou muito tempo com o Paulo Bento na Seleção Nacional e não conhecia a nossa realidade. Chega aqui e impressiona. Gosto muito do trabalho que ele está a fazer», acrescentou.

Na segunda-feira a vitória do Universitatea Craiova diante do CFR Cluj, por 2-0, valeu elogios por parte de Nico Panduru.

«O Craiova pode nem ter feito o seu melhor jogo, mas, olhando para a partida, conseguem ver-se algumas dinâmicas táticas: passes em profundidade, saídas pela direita que rodam para o flanco esquerdo, e jogadores rápidos preparados para desenvolver o ataque. Vê-se trabalho nesta equipa do Craiova», concluiu.

A equipa de Filipe Coelho, recorde-se, ocupa o quarto lugar do campeonato romeno, com 53 pontos.