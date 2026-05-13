O treinador português Filipe Coelho conduziu o Universitatea Craiova à conquista da Taça da Roménia em futebol, ao vencer na final o Universitatea Cluj no desempate por grandes penalidades [6-5], após 120 minutos sem golos.

No Estádio Municipal, em Sibiu, o nulo persistiu durante os 90 minutos, bem como no prolongamento, com a final a ser decidida nos penáltis, onde a equipa do técnico português se mostrou mais eficaz, ao converter todas as tentativas.

O antigo adjunto de Paulo Bento, que renovou contrato com o emblema romeno há pouco mais de um mês, conquista, assim, o seu primeiro troféu pelo clube, bem como no estrangeiro.

Na final desta quarta-feira, o Universitatea Craiova, que não erguia a taça desde a época 2020/21, contou com os lusos João Gonçalves, no banco, e Samuel Teles, em campo a partir dos 68 minutos, enquanto Miguel Silva não foi opção no Universitatea Cluj.

