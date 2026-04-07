O estado de saúde de Mircea Lucescu agravou-se nas últimas horas, após novos exames realizados no Hospital Universitário de Bucareste. Segundo o mais recente boletim clínico, o treinador foi submetido a uma tomografia computorizada (TAC) que revelou «múltiplos sinais de acidentes vasculares cerebrais isquémicos e focos de tromboembolismo pulmonar».

De acordo com a unidade hospitalar, a situação foi analisada detalhadamente pela equipa médica, que mantém o técnico sob «estrita vigilância» numa unidade de cuidados intensivos.

Segundo a imprensa romena, a família foi informada da evolução clínica, sendo que os resultados dos exames não corresponderam às expectativas, numa fase em que se equacionava uma eventual intervenção mais complexa.

De recordar Lucescu sofreu dois ataques cardíacos na passada sexta-feira, já depois de ter deixado o comando da seleção romena. O treinador de 80 anos foi colocado em coma induzido e está hospitalizado desde o passado domingo.