OFICIAL: Gheorghe Hagi é o novo selecionador da Roménia
Antigo médio do Real Madrid e do Barcelona sucede no cargo ao malogrado Mircea Lucescu
Figura incontornável do futebol romeno, Gheorghe Hagi foi oficializado como novo selecionador da Roménia, sucedendo no cargo ao malogrado Mircea Lucescu, que faleceu no passado dia 7 de abril.
Internacional romeno em 125 ocasiões, Hagi, antigo médio do Real Madrid e do Barcelona, entre outros, volta a assumir um cargo que desempenhou, fugazmente, em 2001.
«É uma honra e uma grande responsabilidade representar novamente a Roménia, tal como o fiz como jogador. O que realmente importa é ter rendimento e sucesso. Estou convicto de que podemos alcançar coisas bonitas», referiu Hagi, citado pela Federação Romena de Futebol.
O técnico, de 61 anos, passou a última década a treinar na Liga romena, ao serviço do Viitorul Constanta e o Farul, depois de uma segunda passagem pelo Galatasaray. Ao longo da carreira, orientou ainda o Bursaspor, o Poli Timisoara e o Steaua de Bucareste.
No currículo conta com duas Liga romenas, pelo Viitorul (2017) e o Farul (2023), para além de uma Taça e uma Supertaça da Roménia, ambos pelo Viitorul, e uma Supertaça da Turquia, pelo Galatasaray.
