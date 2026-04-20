Figura incontornável do futebol romeno, Gheorghe Hagi foi oficializado como novo selecionador da Roménia, sucedendo no cargo ao malogrado Mircea Lucescu, que faleceu no passado dia 7 de abril.

Internacional romeno em 125 ocasiões, Hagi, antigo médio do Real Madrid e do Barcelona, entre outros, volta a assumir um cargo que desempenhou, fugazmente, em 2001.

«É uma honra e uma grande responsabilidade representar novamente a Roménia, tal como o fiz como jogador. O que realmente importa é ter rendimento e sucesso. Estou convicto de que podemos alcançar coisas bonitas», referiu Hagi, citado pela Federação Romena de Futebol.

O técnico, de 61 anos, passou a última década a treinar na Liga romena, ao serviço do Viitorul Constanta e o Farul, depois de uma segunda passagem pelo Galatasaray. Ao longo da carreira, orientou ainda o Bursaspor, o Poli Timisoara e o Steaua de Bucareste.

No currículo conta com duas Liga romenas, pelo Viitorul (2017) e o Farul (2023), para além de uma Taça e uma Supertaça da Roménia, ambos pelo Viitorul, e uma Supertaça da Turquia, pelo Galatasaray.

