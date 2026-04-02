Poucos dias após ter sido transportado ao hospital na sequência de uma indisposição antes de um treino da seleção, a Federação Romena de Futebol anunciou a saída de Mircea Lucescu do cargo de selecionador, que ocupava desde 2024.

O experiente treinador, de 80 anos, liderava pela segunda vez a seleção romena, mais de 40 anos depois da primeira experiência na Tricolor.

Sem nunca se referir ao episódio clínico ocorrido no passado domingo, a Federação Romena de Futebol elogia a «paixão e dedicação sem limites» com que Lucescu desempenhou o papel de selecionador.

«Esperamos poder contar, nos próximos meses, com Mircea Lucescu num novo papel na federação, para que o futebol romeno possa beneficiar de todo o seu conhecimento para podermos preparar ainda melhor os nossos treinadores e jogadores», referiu o presidente da Federação Romena de Futebol, Răzvan Burleanu, no comunicado que oficializa a saída do técnico.

A Roménia foi afastada da fase final do Mundial pela Turquia, na primeira eliminatória do derradeiro play-off de acesso à prova.

Mircea Lucescu sentiu-se mal poucos dias depois desse jogo, durante uma reunião técnica que antecedeu um treino da seleção romena, que na passada terça-feira foi derrotada pela Eslováquia (2-0) num jogo de preparação que já não contou com a presença do seu selecionador no banco.

Aos 80 anos, Lucescu é dono de um currículo notável, no qual se destacam as conquistas da Supertaça Europeia, em 2000 pelo Galatasaray, e da Liga Europa, em 2009 ao serviço do Shakhtar Donetsk.