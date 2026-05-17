Roménia: Filipe Coelho sagra-se campeão e consegue dobradinha
Treinador português leva Craiova à glória 35 anos depois
Após a vitória na Taça da Roménia, na quarta-feira, Filipe Coelho goleou o U. Cluj neste domingo por 5-0 e sagrou-se campeão nacional em grande estilo.
Uma goleada desenhada com os golos de David Matei, Anzor Mekvabishvili, Luca Basceanu e Assad Al Hamlawi (bis), logo contra o segundo classificado da tabela. Somam 49 pontos no conjunto das duas fases do campeonato e o U. Cluj já não pode alcançar os homens comandados por Filipe Coelho.
É a primeira vez que o clube vence o máximo troféu nacional em 35 anos. Juntando a isso a dobradinha, foi um ano memorável para os adeptos do Craiova, que assistiram à consagração da equipa no seu próprio estádio.
Filipe Coelho, de 45 anos, treinador-adjunto de Paulo Bento entre 2018 e 2025, conseguiu esta época os primeiros troféus da carreira de treinador principal. Acompanham-no na equipa técnica os portugueses Bruno Romão e Filipe Vasconcelos. O diretor desportivo também é português - Mário Felgueiras.