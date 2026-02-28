O Universitatea Craiova recebeu e venceu o Metaloglobus por 2-1 e reforça a liderança do campeonato romeno, garantindo o primeiro lugar da fase regular.

A formação visitante entrou na partida a vencer e abriu o marcador aos três minutos, por intermédio de Florin Purece. Na segunda parte, a formação orientada por Filipe Coelho reagiu e deu a cambalhota no marcador. Adrián Rus, assistido por Anzor Mekvabishvili, restabeleceu a igualdade, aos 49 minutos, e Omar Pasagic, com um autogolo, permitiu a reviravolta da formação do treinador português.

Com esta vitória, o Universitatea Craiova reforça a liderança, com 59 pontos. O Metaloglobus, por sua vez, é último com 11 pontos.