Roménia: Universitatea Craiova de Filipe Coelho falha regresso ao pódio
Nulo frente ao Universitatea Cluj deixa equipa de Craiova no quarto lugar. Petrolul goleia "lanterna vermelha"
O Universitatea Craiova, orientado pelo português Filipe Coelho, não foi além de um empate sem golos na casa do Universitatea Cluj, na 18.ª jornada da primeira fase da Liga romena, falhando dessa forma o regresso ao pódio.
Pressionado pelo triunfo do Dínamo Bucareste frente ao Otelul (1-0), no último sábado, o Universitatea Craiova, com o português Samuel Teles no onze inicial, não foi capaz de superar o 10.º classificado da Liga, que contou com Miguel Silva no lado esquerdo da defesa.
O resultado deixa a equipa orientada por Filipe Coelho na quarta posição da Liga romena, agora com 33 pontos, menos cinco do que o líder Rapid Bucareste. De recordar que os seis primeiros classificados seguem para o play-off de apuramento do campeão.
Ainda nesta segunda-feira, o Petrolul (11.º), com Ricardinho a tempo inteiro, goleou o “lanterna vermelha” Metaloglobus (16.º) por 4-1. Gheorghe Grozav destacou-se com um bis.